Quatro homens presos nas Filipinas com material para bombas A polícia filipina prendeu quatro homens e confiscou 3 mil quilos de nitrato de amônia - um fertilizante químico, mas que também pode ser usado na confecção de bombas - que os suspeitos estavam descarregando, sem permissão, num depósito ao sudeste de Manila. Supõe-se que a substância deveria ser embarcada em um navio na província de Bataan, a oeste de Manila, para Taguig, um subúrbio da capital, informou a polícia. Em vez disso, a carga foi enviada para um depósito de fertilizantes na cidade de Lucena, 110 quilômetros ao sudeste de Manila. As prisões acontecem depois de as autoridades terem reforçado a segurança no país. Cinco bombas mataram 21 pessoas, neste mês, nas Filipinas. As autoridades ainda precisam descobrir os grupos que estariam ligados aos ataques, mas funcionários da segurança disseram que alguns atentados podem ter sido de autoria do grupo extremista islâmico Abu Sayyaf.