Quatro homens vão a tribunal britânico por crimes de terrorismo Quatro homens detidos em 1 de setembro em várias operações feitas em Londres foram nesta terça-feira a tribunal, acusados de crimes de terrorismo, informaram fontes Judiciais. Os quatro foram detidos em diferentes operações contra uma suposta rede de recrutamento de terroristas, segundo a Scotland Yard. O acusados são Mustafa Abdullah, de 24 anos; Moussa Akmet, de 47 anos, e os irmãos Hassan Mutegombwa, de 20 anos, e Yassin Mutegombwa, de 22 anos, que compareceram ao tribunal da City de Westminster. Segundo os magistrados, todos deverão permanecer em prisão preventiva até 10 de outubro, quando terão que comparecer outra vez ao mesmo tribunal. Abdullah é acusado de ter informações que poderiam ser usadas para objetivos terroristas, e Akmet tem duas acusações: posse de informação que pode ser utilizada com fins terroristas e posse de arma de fogo sem permissão. Hassan Mutegombwa é acusado de tentar arrecadar fundos que seriam destinados ao terrorismo, em aplicação da lei antiterrorista de 2000. Seu irmão Yassin é acusado de receber este ano, em uma zona de floresta de Hampshire (sul da Inglaterra), treinamento para uso de armas com "propósitos relacionados à execução ou preparação de atos de terrorismo". Os quatro foram detido após vários meses de vigilância da brigada antiterrorista da Scotland Yard e do serviço de contra-espionagem britânico MI5.