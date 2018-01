Quatro italianos são feridos em atentado no Afeganistão Quatro militares italianos foram feridos, um deles gravemente, pela explosão de uma bomba que atingiu o seu veículo na região de Farah, no oeste do Afeganistão, informou em Roma o Estado-Maior da defesa. Um comunicado oficial detalha que às 9h (1h30 de Brasília) uma bomba explodiu numa estrada "atingindo um carro militar italiano que patrulhava os arredores de Farah", região sob responsabilidade do comando italiano. "A explosão afetou quatro militares italianos. Um deles foi ferido gravemente, mas segundo as primeiras informações não parece correr risco de vida", diz o Estado-Maior. Os soldados feridos foram levados de helicóptero a Herat, sede do contingente italiano, para atendimento médico. A Itália tem mais de 1.200 militares no Afeganistão, dos quais 875 estão em Cabul e cerca de 400 em Herat, como parte do contingente da Otan no país. Desde o início da missão morreram em atos violentos cinco italianos, os dois últimos no dia 5 de maio, num atentado em Cabul.