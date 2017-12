Quatro jordanianos são seqüestrados no Iraque Quatro jordanianos foram seqüestrados no Iraque e outros dois atacados com armas de fogo por pessoas não identificadas, disse o porta-voz do governo Asma Jader, nesta quarta-feira. Jader se negou a dar detalhes sobre os reféns, mas disse que o governo jordaniano está tratando do tema com o primeiro-ministro do Iraque, Ayad Alaui, que se encontra em visita à Jordânia. Os outros dois atacados foram surpreendidos em Ramallah, no centro do Iraque, um bastião dos militantes sunitas.