Quatro membros do Comitê Olímpico Iraquiano são libertados Quatro dos 30 membros do Comitê Olímpico Iraquiano que tinham sido seqüestrados no sábado em Bagdá foram libertados na noite de quarta-feira, mas o presidente da entidade, Ahmed al-Samarrai, continua em cativeiro, informou nesta quinta-feira um porta-voz da instituição. Segundo o porta-voz, que optou por manter o anonimato, nenhum dos quatro reféns libertados é desportista ou diretor do comitê. Até o momento foram libertados 10 reféns. Só três são Desportistas. Outros 20 continuam em cativeiro. A polícia iraquiana informou que encontrou e libertou na quarta-feira 23 pessoas que haviam sido aprisionadas por pistoleiros em prédios em construção na região de Diyala. A maioria dos reféns era de mulheres e crianças.