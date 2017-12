Quatro meninas morrem em tumulto em escola afegã Quatro meninas morreram em um tumulto ocorrido em uma escola na província de Herat, no oeste do Afeganistão, devido a um escape de gás e um pequeno incêndio na cozinha do prédio. Segundo o chefe da Polícia de Herat, general Ayub Salangi, o incidente ocorreu em uma escola de meninas quando a cozinheira, que preparava o chá para os professores, deixou escapar um pouco de gás, causando um pequeno incêndio. Salangi explicou que a mulher espalhou o pânico entre as alunas, ao sair gritando "fogo!", o que levou todas as estudantes a deixar suas salas de aula e correr em direção à saída, no primeiro andar. Quatro estudantes morreram ao serem pisoteadas nas escadas. Outras 15 ficaram feridas. A escola funciona em um prédio de três andares e tem cerca de quatro mil alunas.