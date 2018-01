Quatro militares americanos morrem em acidente no Iraque O Exército americano no Iraque comunicou nesta sexta-feira a morte de quatro de seus soldados, na queda do tanque em que estavam num rio, na província sunita de Al Anbar, no oeste do país. Segundo o comunicado militar, o acidente aconteceu quinta-feira, perto da região de Al Karama, em Al Anbar, e não foi provocado por nenhuma ação hostil. A província de Al Anbar, na fronteira com a Síria, é considerada o principal reduto da insurgência sunita e de grupos de combatentes estrangeiros ligados à Al-Qaeda. Com as novas quatro baixas, subiu para oito os militares americanos mortos na quinta-feira no Iraque. O Exército tinha informado a morte de quatro homens em atentados com bombas no sudeste e sudoeste de Bagdá.