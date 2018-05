Quatro morrem depois de invasão de mesquisa em Deraa, na Síria

DERAA, SÍRIA - Forças de segurança sírias mataram quatro pessoas neste sábado, 30, ao invadir a mesquita al-Omari, em Deraa, cidade no sul do país que foi o berço da revolta popular contra o regime do presidente Bashar al-Assad. De acordo com a AP, a mesquita é local de concentração de manifestantes nas últimas semanas.

Mais cedo no sábado, o governo sírio havia aumentado o número de tanques e soldados em Deraa. Mais de cem tanques de guerra adicionais e mil soldados marcharam para a cidade, disse um residente por telefone. Segundo ele, seis pessoas morreram após franco-atiradores abrirem fogo. Tanques bombardearam residências no entorno da mesquita.

Também neste sábado, ainda segundo a AP, dezenas de mulheres foram impedidas de realizar uma marcha de protesto no Parlamento sírio, em Damasco, para exigir o fim da repressão que Assad impõe aos manifestantes. Os protestos já duram seis semanas - e cerca de 400 pessoas já foram mortas.

Desde a última segunda-feira o abastecimento de água e luz dos residentes de Deraa está interrompido, e as linhas de telefone estão cortadas. Os militares entraram na cidade pela primeira vez no começo da semana. Os residentes dizem que não conseguem sair em busca de alimentos ou remédios ou para enterrar os mortos, já que o fogo cruzado continua sobre a cidade.

Na sexta-feira, 29, pelo menos 62 pessoas morreram em repressão a protestos realizados em diversas cidades sírias, inclusive Damasco, a capital. A nova ofensiva, durante a qual nove policiais também morreram, ignora a condenação da Organização das Nações Unidas (ONU) aos atos de violência do governo e o congelamento pelos Estados Unidos dos bens de membros da família do presidente Bashar al-Assad.

Deraa, com 120 mil habitantes e próxima da fronteira com a Jordânia, é o berço da revolta que começou com pedidos de mais liberdade e o fim da corrupção. O movimento se transformou em um luta para derrubar Assad, o que gerou uma violenta repressão pelas autoridades.

Ontem, no chamado "dia de fúria", os protestos se espalharam pelas maiores cidades do país, como Damasco e Latakia, reunindo milhares de pessoas, de acordo com testemunhas. As forças de segurança não hesitaram e abriram fogo contra multidões.