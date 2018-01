Quatro morrem em queda de avião na Inglaterra Pelo menos quatro pessoas morreram quando um pequeno avião com destino a Bangor caiu durante a decolagem nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Birmingham, na região central da Inglaterra, disseram equipes de resgate e autoridades aeroportuárias. Um porta-voz do aeroporto disse que o avião bimotor executivo Canadair Executive caiu pouco depois do meio-dia. A aeronave levava dois passageiros e três tripulantes. De acordo com o corpo de bombeiros, quatro pessoas morreram e uma não foi encontrada.