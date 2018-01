Quatro mortos e mais de 30 feridos em explosão na Colômbia Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas hoje em uma explosão que atingiu um ônibus em uma zona rural do município de Tarazá, informou a polícia nacional. O comandante de polícia do Estado de Antioquia, coronel Dagoberto García, disse à agência Associated Press que estava sendo investigado se havia uma carga explosiva no interior do veículo ou se algum grupo armado detonou a bomba à passagem do ônibus que fazia um percurso regional. De início, García não atribuiu a explosão a nenhum grupo armado. Mas indicou que no município de Tarazá, a 350 km a noroeste de Bogotá, há uma forte disputa territorial entre a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e grupos paramilitares. Segundo o oficial, dez dos feridos estão em estado grave, tendo sofrido fraturas e queimaduras. A Colômbia vive um conflito armado há quase quatro décadas, que deixa mais de 3 mil mortos por ano.