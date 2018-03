Quatro mortos em ataque a tiros na Universidade do Arizona Uma pessoa abriu fogo hoje numa classe na Escola de Enfermagem da Universidade do Arizona, informou a polícia. Quatro pessoas foram mortas, entre elas o assassino. A polícia recusou-se a divulgar imediatamente a identidade das vítimas ou oferecer dados do atirador. Entretanto, a universidade havia informado anteriormente que duas professoras tinham sido mortas a tiros. A escola e os prédios vizinhos foram imediatamente esvaziados e policiais estão indo de classe em classe, em busca de outras possíveis vítimas.