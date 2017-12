Quatro mortos em atentado na zona leste de Bagdá Pelo menos quatro pessoas morreram neste domingo na explosão de uma bomba na zona leste de Bagdá, informou o capitão de Polícia Ali Hadi. A explosão ocorreu pela manhã em uma avenida do leste da capital e causou ferimentos em outras dez pessoas. Também no leste de Bagdá, um coronel da Polícia e seu motorista ficaram feridos quando o carro em que estavam foi atacado por um grupo de pistoleiros. No sábado, pelo menos 26 iraquianos morreram em atentados terroristas em diferentes regiões do Iraque, enquanto a Polícia encontrou os cadáveres de outras 25 pessoas com impactos de bala e sinais de tortura.