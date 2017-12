Quatro mortos em choque de trem na Alemanha Pelo menos quatro pessoas morreram e numerosas ficaram feridas quando um caminhão militar norte-americano se chocou com um trem em uma passagem de nível próxima a Vilseck, na Baviera, sul da Alemanha, informaram hoje autoridades locais. Um porta-voz da polícia disse que o choque provocou um incêndio nos veículos envolvidos no acidente. Segundo as primeiras informações, as vítimas fatais foram o maquinista do trem, dois passageiros e o motorista do caminhão. Um passageiro do comboio, que não sofreu ferimentos, avisou a polícia sobre o acidente por seu telefone celular, o que permitiu a chegada rápida de socorro ao local. Uma hora após o acidente, ainda se viam chamas saindo dos vagões, embora a polícia dissesse que o incêndio havia sido controlado. Teme-se que o número de vítimas seja mais alto.