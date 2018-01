Quatro mortos em desmoronamento na Alemanha O teto de um rinque de patinação no gelo desmoronou numa cidade dos Alpes da Baviera. Segundo a polícia, havia cerca de 50 pessoas no local. Quatro morreram e 20 continuam desaparecidas em meio aos escombros. Equipes de resgate correram à cena do desastre, na cidade de Bad Reichenhall, e policiais usam cães farejadores para procurar vítimas debaixo dos destroços. Um porta-voz da polícia citou os números de quatro mortis, 25 feridos e 20 desaparecidos. Médicos montaram uma enfermaria improvisada em um edifício vizinho ao rinque, onde os feridos recebem tratamento. Pelo menos três crianças foram levadas a uma tenda da Cruz Vermelha. O acidente ocorreu por volta das 16h00 (hora local), depois de uma forte nevasca. Bombeiros disseram que, aparentemente, o teto não suportou o peso da neve acumulada.