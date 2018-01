Quatro mortos em explosão de bomba no Iraque Uma bomba de fabricação caseira explodiu nesta terça-feira em um movimentado centro de compras do norte do Iraque, matando quatro iraquianos e deixando outros 23 feridos. A bomba foi detonada em um distrito da cidade de Kirkuk, de maioria curda. Dois automóveis também foram atingidos pela explosão.