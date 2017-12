Quatro mortos em queda de avião russo no Sudão Um avião de carga russo caiu no sul do Sudão, informou a imprensa da Rússia nesta quarta-feira. As quatro pessoas que estavam a bordo morreram. Segundo a emissora de televisão NTV, as vítimas eram todas cidadãs russas. Porem, de acordo com a agência de notícias ITAR-Tass, ainda não há dados suficientes para confirmar isso e os cidadãos mortos poderiam pertencer a repúblicas soviéticas que falam russo. O avião era propriedade da empresa privada Sariya.