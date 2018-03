Quatro mortos na queda de helicóptero no Afeganistão Quatro militares americanos morreram hoje na queda de um helicóptero UH-60 Black Hawk na base aérea militar de Bagram, no Afeganistão, informaram fontes do Comando Central de Tampa, na Flórida, acrescentando que o número inclui todos os homens que estavam a bordo do aparelho. Até agora, não há indícios que levantem suspeitas sobre uma ação hostil, repetiu Jim Wilkinson, porta-voz do Comando que dirige as operações no Afeganistão. O episódio está sendo considerado um acidente. A tripulação do Black Hawk estava realizando um treinamento de rotina a alguns quilômetros da base militar. A queda do helicóptero ocorreu enquanto as forças militares americanas realizavam intensas operações militares no Afeganistão, onde os soldados dos EUA estão percorrendo minuciosamente uma centena de cavernas na região sul do país. Na segunda-feira, as tropas americanas se viram envolvidas no mais violento combate há meses, durante o qual morreram pelo menos 18 guerrilheiros fiéis ao senhor da guerra Gulbudin Hekmatyar.