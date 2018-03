Quatro mortos no choque entre dois aviões militares na Turquia Dois caças de combate F-4 se chocaram nesta quinta-feira, durante manobras da Força Aérea no sul da Turquia, matando seus quatro tripulantes, disseram fontes militares. Os pilotos e os co-pilotos lançaram-se em pára-quedas, mas não conseguiram sobreviver. A colisão ocorreu sobre a província meridional de Malatya. Os militares investigam as causas do acidente. Um funcionário do gabinete do governador de Malatya, que falou sob a condição de manter o anonimato, disse que certamente o nevoeiro foi uma das causas. O incidente ocorreu um dia depois da queda de um avião da Turkish Airlines devido à névoa sobre a localidade de Diyarbakir, matando 75 ocupantes e ferindo cinco que estavam em terra.