Quatro narcotraficantes são executados na China

Quatro narcotraficantes foram executados pela Justiça chinesa nos últimos dias depois que o Tribunal Popular Supremo confirmou as penas de morte, informou a máxima instância judicial chinesa através da agência oficial Xinhua.

Os executados foram Chen Weidong, Ma Chongyang, Huang Xianmin e Guan Hui, destacou o Supremo, que não deu detalhes de onde foram feitas as execuções nem por que método.

As execuções fazem parte de uma campanha em nível nacional contra o narcotráfico, centrada especialmente nas regiões com maior entrada de droga na China (como as do sul e do oeste do país, fronteiriças com grandes zonas produtoras como o sudeste asiático e Ásia Central).

O narcotráfico é um dos delitos não de sangue que pode ser penalizado com a morte na China, o país que mais execuções realiza no mundo (entre 3.000 e 10.000 anuais, segundo diversas fontes).

Nos últimos anos inclusive foram condenados à morte e executados cidadãos estrangeiros por este delito no país asiático, entre eles narcotraficantes africanos, japoneses e um britânico.