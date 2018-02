Quatro oficiais são detidos em razão de tragédia na Ucrânia O ex-comandante da Força Aérea ucraniana, Viktor Strelnikov, e outros três militares da Aeronáutica foram detidos em conseqüência da tragédia aérea em Lviv, que deixou ontem pelo menos 83 pessoas mortas e 116 feridas, informou a agência Interfax. Os quatro são suspeitos de "negligência profissional com conseqüências graves", segundo comunicado emitido pela Procuradoria Geral. Moradores de Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia, participaram neste domingo de cerimônias religiosas no primeiro dos dois dias de luto oficial decretado pelo governador da cidade, Liubomyr Buniak. Programas musicais e de entretenimento foram suspensos. Filas de familiares se formaram diante do necrotério da cidade, à espera de serem chamados para a identificação dos cadáveres, alguns dos quais em terríveis condições. O presidente Leonid Kuchma, que interrompeu suas férias para dirigir-se no sábado à zona do sinistro, atribuiu de início a uma falha técnica a causa provável do acidente com o caça Su-27 - que caiu em meio ao público que assistia na base aérea de Sknyliv à exibição de manobras acrobáticas das aeronaves. "Não sabemos nada, a não ser que os pilotos eram muito experientes", acrescentou Kuchma. Os dois pilotos, que conseguiram ejetar seus assentos e se salvaram, sofreram, segundo funcionários médicos, ferimentos nas costas; mas testemunhas disseram que eles deixaram o local caminhando sem ajuda. A grande maioria do arsenal aéreo do país se encontra em condições precárias. Existe grande tensão na Ucrânia em relação à possibilidade de acidentes aéreos, especialmente depois que um míssil disparado por erro de uma base ucraniana em outubro derrubou um avião russo e matou seus 78 ocupantes. O presidente Kuchma ordenou ao secretário do Conselho de Defesa e Segurança, Yevhen Marchuk, que dirigisse as investigações e, sem esperar pelos resultados, demitiu ontem o comandante da Força Aérea, além de cancelar todos os espetáculos aéreos em razão do acidente.