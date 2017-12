Quatro palestinos morrem em ataque israelense em Gaza Quatro palestinos morreram na noite desta quinta-feira em conseqüência de um ataque aéreo israelense. Entre os mortos está Jamal Abu Samhadana, chefe dos Comitês Populares da Resistência no sul da Faixa de Gaza, informaram fontes de segurança palestinas. O Exército israelense confirmou que o alvo do ataque foi um campo de treinamento do grupo palestino, situado nas imediações da cidade de Rafah. Responsáveis do hospital Abu Youssef Al-Nayar confirmaram que entre os mortos se encontra Abu Samhadana e outros três militantes dos Comitês Populares. Abu Samhadana tinha sido recentemente nomeado comissário geral do Ministério do Interior palestino, no comando da nova força de segurança criada pelo governo do Hamas e integrada por milicianos do braço armado do grupo islâmico, para apoiar as forças policiais palestinas nas ruas de Gaza. As fontes acrescentaram que um avião não tripulado da Força Aérea israelense disparou um míssil contra um campo de treino pertencente aos Comitês Populares da Resistência no sul de Gaza. Uma porta-voz do Exército israelense disse que tal grupo armado palestino é responsável pelo lançamento de dezenas de foguetes contra o território israelense nos últimos meses. Ela também confirmou que a Força Aérea de Israel tinha atacado pouco antes duas estradas do norte da Faixa de Gaza, com o objeto de interromper o acesso às milícias palestinas que lançam projéteis contra território israelense. O Exército israelense atacou nos últimos dias 16 rotas de acesso do norte da faixa palestina.