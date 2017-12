Quatro palestinos morrem em explosão em Gaza Quatro palestinos morreram e um outro ficou gravemente ferido nesta segunda-feira, em uma explosão misteriosa na Faixa de Gaza. De acordo com médicos palestinos e testemunhas, os corpos foram encontrados em um carro queimado perto da fronteira de Gaza e Israel, em Sufa. Rifles Kalashnikov foram encontrados perto do carro. Mohammed Abu Aram, um fazendeiro, disse ter ouvido uma explosão perto de suas terras. "Eu encontrei um Subaru, que estava completamente destruído", disse Abu Aram. Os homens mortos não foram imediatamente identificados. O ferido foi levado para um hospital em Khan Yunis. Abu Aram afirmou que um tanque do Exército de Israel estava posicionado perto do lado de Israel da fronteira.