Quatro palestinos morrem em Nablus Os corpos de quatro palestinos foram encontrados em Nablus, Cisjordânia, nesta quarta-feira, depois de um tiroteio entre soldados israelenses e militantes palestinos. O confronto começou logo após a zero hora de hoje (horário local), quando palestinos abriram fogo contra soldados israelenses próximos ao vilarejo de Beit Iba, suburbio da cidade de Nablus. Ahed Fares, um dos atiradores palestinos, sumiu após uma intensa troca de tiros com israelenses. Os outros militantes árabes pediram para que os moradores de Beit Iba ajudassem a encontrar o atirador. Dezenas de moradores saíram em busca de Fares pelos bosques de oliva, mas três deles desapareceram durante as buscas. De acordo com Yassid Ismail, um dos moradores que participou da busca, os palestinos desaparecidos foram baleados por tropas do Exército de Israel. Os soldados israelenses, no entanto, permitiram que ambulâncias resgatassem os corpos dos desaparecidos, que mais tarde foram identificados como sendo Hakem Tayeh, 22, Fadi Samani, 25, e Zahir Ismail, 30.