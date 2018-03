Quatro pandas nascem em apenas 14 horas na China Quatro pandas gigantes nasceram em apenas 14 horas num centro especializado no sudoeste da China, de acordo com a agência estatal Xinhua News. Segundo especialistas, tantos ursos nascidos em espaço de tempo tão curto é um evento raro. Os nascimentos começaram no sábado, no Centro de Pesquisa de Reprodução de Pandas de Chengdu, quando a ursa Qiyuan, ou Magic Luck, deu à luz duas fêmeas. Algumas horas depois, Chenggong, ou Sucess, de oito anos, e Zhuzhu (Pearl), deram à luz mais dois filhotes. Yang Feifei, um dos especialistas locais, contou à Xinhua que o centro tem atualmente 71 ursos panda em cativeiro. O animal é reverenciado na China e uma espécie de símbolo nacional não oficial. Apenas 1.600 deles vivem soltos em seu habitat, a maioria na província de Sichuan, sudoeste chinês, onde um terremoto matou 70 mil pessoas em maio. A mais famosa reserva onde vivem os animais, a Wolong Nature Reserve, foi seriamente danificada pelo terremoto e teve de realocar a maioria dos ursos que viviam ali.