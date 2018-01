Quatro pessoas dividem prêmio milionário nos EUA Quatro apostadores dos Estados Unidos dividirão um prêmio de US$ 295 milhões, um dos maiores já acumulados em jogos lotéricos no país. Os números, sorteados ontem à noite, foram 8, 17, 22, 21, 42 e 47. Os quatro bilhetes premiados foram comprados nos Estados de New Hampshire, Minnesota, Delaware e Kentucky. Nenhum dos ganhadores foi identificado até agora. Joe Mahoney, da associação de loterias, informou que o prêmio acumulado causou uma corrida às casas lotéricas, que venderam 204 milhões de bilhetes desde a quarta-feira passada.