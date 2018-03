Quatro pessoas morrem após incêndio em barco na Malásia

Pelo menos quatro pessoas morreram afogadas e diversas outras ficaram feridas ao se atirarem na água para escapar do incêndio em um barco com cerca de uma centena de passageiros nas águas da turística ilha de Tioman, na Malásia, informa neste domingo a agência "Bernama". O acidente aconteceu no sábado quando o barco fazia a rota entre a ilha e a cidade portuária de Mersing, na costa leste da Malásia. O fogo gerou pânico entre passageiros e tripulação, que se atiraram ao mar e foram posteriormente recolhidos pelas equipes de salvamento. As equipes recuperaram com vida 94 pessoas, embora neste domingo prossigam as buscas por sobreviventes, já que se desconhece o número exato que viajava no barco, propriedade de uma companhia com base em Mersing. Técnicos policiais averiguam a causa do incêndio na embarcação, repleta por causa do final das festas que marcam o fim do mês sagrado muçulmano do Ramadã.