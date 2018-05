Testemunhas do acidente ouvidas pela rede de televisão B92 disseram não ter ouvido o barulho do motor antes de o avião cair, indicando que o motivo da queda possivelmente foi uma falha mecânica. A agência de notícias estatal Tanjug informou que a aeronave era utilizada para voos panorâmicos e era propriedade do piloto. As informações são da Associated Press.