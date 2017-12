Quatro pessoas morrem em descarrilhamento na China Ventos fortes causaram um descarrilhamento no oeste da China, deixando quatro mortos e mais de 30 feridos, de acordo com a imprensa estatal. O comboio de 11 vagões havia saído de uma estação em Turpan, ao leste da região de Xinjiang, quando foi atingido por fortes ventos, disse a agência oficial de notícias Xinhua. "Uma forte tempestade de areia rompeu as janelas pouco depois que o trem saiu de Turpan, e tirou alguns dos vagões dos trilhos, quando as janelas estavam sendo cobertas", disse o passageiro Su Chuanyi, de acordo com Xinhua. As tempestades de areia provenientes dos desertos de Xinjiang e Mongólia Interior chegam até Beijing e a costa leste a cada primavera, impulsionadas pelos fortes ventos.