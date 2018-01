Quatro pessoas morrem em tumulto contra policiais no Irã Quatro pessoas foram mortas no sudeste do Irã, quando a polícia pôs fim a um tumulto iniciado com a morte, por policiais, de um motociclista, baleado ao desrespeitar uma ordem de parar, disse um membro do Parlamento. Jafar Kambouzia disse à Associated Press que o piloto da moto ignorou as instruções dos policiais da cidade de Saravan, que abriram fogo e o mataram, ?causando indignação nas estemunhas?, segundo Kambouzia. Depois disso, um grupo de pessoas fez uma passeata ao escritório do governador e, no caminho, quebraram os vidros de um carro de polícia. ?Houve enfrentamentos com a polícia, resultando em quatro mortos?, disse Kambouzia, um parlamentar reformista. ?O governo da província vai investigar o incidente?, completou.