Quatro pessoas morrem em um incêndio em Paris Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em um incêndio, na madrugada de segunda-feira , em um hotel no centro de Paris. Duas das vítimas fatais foram encontradas asfixiadas no quinto andar. O incêndio começou no vão do elevador e depois alcançou o telhado do hotel du Palais, de seis pisos, próximo ao teatro de Chatelet. Os bombeiros já controlaram o incêndio. Fontes policiais disseram que o incêndio pode ter sido criminoso. Um homem foi detido e uma investigação será aberta. Mais de 30 carros e 140 homens dos bombeiros foram mobilizados.