Quatro pessoas são assassinadas na Tailândia Pelo menos quatro pessoas, entre elas um adolescente, foram assassinadas em vários ataques de supostos separatistas na região muçulmana do sul da Tailândia, informaram neste sábado as autoridades locais. A fonte informou que um rapaz de 16 anos foi baleado na noite de sexta-feira na província de Yala, quando estava dentro de casa. No mesmo ataque outras três pessoas foram feridas. Na mesma província, também na sexta-feira, vários desconhecidos assassinaram um comerciante de 39 anos. Em Narathiwat, um ataque à mão armada matou duas pessoas que estavam em um carro. A polícia informou que todas as vítimas eram muçulmanas e foram assassinadas pelos grupos islâmicos que buscam a independência da região.