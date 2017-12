Quatro policiais ficam feridos em tiroteio nos Estados Unidos Quatro policiais do Texas ficaram feridos nesta segunda-feira em um tiroteio com um desconhecido no interior de um apartamento em Midlothian, 40 quilômetros ao sudoeste de Dallas. Uma porta-voz policial disse à imprensa local que o desconhecido, que supostamente está fortemente armado, ainda não se rendeu, apesar de ter sido cercado por agentes especiais. O tiroteio começou quando a Polícia foi chamada em um complexo de apartamentos para investigar o arrombamento de uma janela de vidro. Os agentes foram recebidos a tiros, sendo que três deles pertencentes ao departamento de Polícia de Midlothian, e um da patrulha estadual ficaram feridos. O sargento Brian Woolery, que ficou gravemente ferido, foi encaminhado para o hospital Metodista de Dallas, disse a porta-voz da Polícia Kathleen Beathard; outros dois policiais se encontram em boas condições e o quarto está hospitalizado, mas ainda não foram divulgados dados sobre seu estado de saúde.