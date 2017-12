Quatro policiais mexicanos acusados de seqüestro Quatro policiais da Agência Federal de Investigação (AFI) do México foram detidos sob a acusação de seqüestrar e extorquir um comerciante de nacionalidade coreana, disse hoje a Procuradoria de Justiça (Promotoria) da capital. Os efetivos da AFI, corpo policial encarregado da luta contra o seqüestro e o narcotráfico em todo o país, foram capturados na sexta-feira depois que o empresário denunciou ter sido detido ilegalmente e extorquido por eles, informou a Promotoria. Os agentes federais acusaram falsamente o empresário de contrabando e violação da lei migratória do México, e exigiram US$ 3.000 para deixá-lo em liberdade, segundo um comunicado da Procuradoria. Fontes da AFI consultadas pela EFE não quiseram comentar o caso.