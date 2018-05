Quatro policiais morrem e três ficam feridos no Afeganistão

Quatro policiais afegãos morreram e outros três ficaram feridos neste domingo, 5, no ataque de um grupo de militantes no sul do Afeganistão, informou à Efe uma fonte policial. Os agentes sofreram uma emboscada dos insurgentes no começo da manhã deste domingo, quando patrulhavam o distrito de Kolangar, na província meridional de Logan, disse à agência Efe o chefe provincial da Polícia, Mostafa Mohsini. Um dos veículos em que os policiais faziam a patrulha ficou totalmente destruído, acrescentou Mohsini, que precisou que os militantes também sofreram "algumas" baixas, embora o número exato seja desconhecido. Calcula-se que mais de 3.200 pessoas perderam a vida neste ano por causa da violência no país asiático.