Quatro policiais morrem em atentado suicida no Afeganistão Pelo menos quatro policiais morreram nesta terça-feira, 27, em conseqüência de um ataque suicida numa delegacia de Lashkar Gah, capital da província de Helmand, no sul do Afeganistão, informou um diretor da polícia afegã. O suicida detonou os explosivos ao entrar na delegacia e causou a morte de quatro agentes, ferindo mais um, disse o chefe da Polícia provincial, Nabi Mullahjail. O autor do atentado vestia um uniforme do Exército afegão e tentou entrar no escritório do próprio Mullahjail, mas foi detido antes. Mullahjail responsabilizou os "inimigos do Afeganistão", expressão utilizada pelos funcionários afegãos para se referir aos insurgentes talebans. No Afeganistão morreram nesta terça-feira, 27, cinco suspeitos talebans e outros sete foram feridos durante um confronto da polícia com um grupo de insurgentes que atacou um comboio de abastecimento das forças ocidentais. Neste ano morreram cerca de 400 pessoas por causa da violência no Afeganistão. Foram 4.400, sendo mil civis, em 2006.