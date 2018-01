Quatro policiais morrem em tiroteios no Paquistão Supostos bandidos abriram fogo contra policiais que participavam de uma operação de busca no leste do Paquistão, matando quatro agentes de segurança, informaram autoridades locais. A ação contra o esconderijo dos supostos criminosos ocorreu no fim da noite de ontem perto da aldeia de Jalalpur Jattan, cerca de 130 quilômetros ao norte de Lahore, capital da província de Punjab, disse Javed Shami, um oficial de polícia da região. Os quatro policiais morreram na hora. A polícia reagiu e disparou contra os agressores, mas não há informações sobre baixas entre os supostos criminosos. Ninguém foi preso na operação de busca.