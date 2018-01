Quatro presidiários fogem, compram cerveja e voltam Com as portas das celas abertas por engano, quatro detentos de uma cadeia municipal nos EUA escaparam apenas para volta mais à noite - com cerveja. Os detentos da Cadeia do Condado de Hawkins, que compraram quatro caixas de cerveja antes de voltarem para suas celas, foram acusados de fuga e introdução de substância intoxicante em instituição penal, informa o jornal Kingsport Times-News. ?Acho que eles pensaram que, se voltassem, não seriam acusados pela fuga, mas estavam errados?, disse o xerife Warren Rimer. Os presos, Ridgy Dean Coleman, Jimmy Joe Stapleton, David Wayne Blizzard e David Allen Hopkins fugiram na quinta-feira, quando o painel de controle do bloco onde estavam detidos falhou e não avisou o carcereiro de que as celas estavam abertas. Eles saíram pela escada de incêndio, cortaram um buraco na cerca e foram ao mercado comprar cerveja.