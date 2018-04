Quatro razões para Maduro ficar em Caracas

2. Em Caracas, Maduro conseguiu evitar as manifestações de venezuelanos residentes no Chile e simpatizantes da oposição, que prometeram, nos últimos dias, receber o presidente em Santiago com protestos que ofuscariam a posse. Eles planejavam pedir o fim dos "atropelos" aos direitos e liberdades na Venezuela.

3. O governo venezuelano se mantém pleno com seu chefe de Estado o liderando. Ainda que Maduro se ausentasse por um breve período para a cerimônia, deixar o país no ponto alto das manifestações poderia complicar a situação, com Caracas perdendo o controle sobre a crise social e política que atinge o país.

4. No Chile, seria praticamente impossível para Maduro evitar o contato com os vários meios de comunicação presentes para cobrir a posse de Bachelet. Abordar o presidente e a crise na Venezuela seria uma atividade obrigatória para a mídia estrangeira presente no Chile, que seria obrigado a falar sobre os últimos eventos ocorridos em sua gestão. / AP