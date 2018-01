Quatro rebeldes das Farc são mortos pelo exército colombiano Quatro rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram mortos em combates com o exército no departamento de Santander, no nordeste do país, informaram nesta terça-feira fontes militares. Os combates ocorreram na segunda-feira em uma zona rural do município de Sucre, 450 quilômetros ao nordeste de Bogotá, envolvendo tropas da Quinta Brigada do Exército, informou o destacamento em comunicado. Os mortos foram os rebeldes conhecidos como "Walter", "Alipio", "Fernando" e "Laura", pertencentes às frentes números 11 e 23 das Farc. Outros três rebeldes, entre eles duas mulheres, conseguiram escapar, acrescentou a brigada. O comunicado indica ainda que as tropas confiscaram sete fuzis, mais de seiscentas balas e quatro minas terrestres, entre outros equipamentos e armamentos.