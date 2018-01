Quatro são resgatados em escombros de prédio nas Filipinas As equipes de resgate encontraram nesta quinta-feira quatro sobreviventes do desabamento de um edifício ocorrido há dez dias na Filipinas, quando uma tormenta atingiu o país e deixou mais de 700 mortos. Soldados ainda tentam resgatar pelo menos 20 pessoas que continuam no interior do prédio. Os quatro sobreviventes resgatados - uma menina de 3 anos, sua avó e dois adolescentes - foram levados de helicóptero a um hospital, logo depois de receberem água. O prédio fica em Real, a cerca de 70 quilômetros de Manila.