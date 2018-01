Quatro soldados americanos feridos no Iraque Tropas americanas se viram sob novos ataques neste sábado no Iraque. Pelo menos quatro soldados ficaram feridos. Ao mesmo tempo, uma equipe do FBI prepara-se para assumir a investigação do atentado contra a embaixada da Jordânia em Bagdá. Soldados em patrulha pela cidade de Kirkuk no norte no país foram atacados com granada propelida por foguete e fogo de armas de baixo calibre, o que deixou dois homens feridos. No centro-sul de Bagdá, dois outros americanos se feriram quando o veículo em que estavam foi atingido por uma bomba. Na cidade de Basra, no sul do país, controlada por forças britânicas, cerca de 1.000 moradores protestaram contra a falta de água, gás e energia. Testemunhas dizem que soldados britânicos foram feridos por pedras arremessadas pela multidão, e dois meninos iraquianos se machucaram.