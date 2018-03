Quatro soldados americanos morrem nas últimas 24 horas no Iraque Quatro soldados americanos morreram em operações militares no Iraque nas últimas 24 horas, segundo um comunicado do Exército dos EUA. Segundo a nota emitida hoje, dois dos soldados morreram ontem no centro de Bagdá, quando uma bomba explodiu durante a passagem do veículo em que estavam. O terceiro morreu em uma operação realizada na província de Al Anbar. E o quarto oficial americano não resistiu aos ferimentos sofridos em uma operação militar em Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá. Quanto ao helicóptero militar americano que caiu ontem no nordeste do Iraque, ainda não foram divulgadas informações sobre o destino de seus ocupantes. Tampouco foi há informações sobre o número de tripulantes que estavam no aparelho.