Quatro soldados americanos morrem no Iraque Quatro soldados americanos morreram em ações hostis ao leste de Bagdá, elevando a 10 o total de militares dos EUA mortos nas últimas 48 horas no Iraque, segundo informaram nesta sexta-feira, 16, fontes militares. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, as autoridades explicaram que os soldados morreram na quinta-feira, 15, em dois incidentes, após a explosão de bombas colocadas à beira de estradas. Além disso, outros dois membros das Forças Armadas americanas foram feridos. Na quinta-feira, o Exército tinha anunciado outras seis mortes de soldados em vários incidentes nas províncias de al-Anbar e Diyala, com forte presença da insurgência sunita. O número de soldados americanos mortos no Iraque ultrapassa 3.200 desde o início da invasão do país, há quatro anos.