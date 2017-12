Quatro soldados americanos mortos no Afeganistão Quatro soldados americanos foram mortos e três feridos durante diferentes combates no Afeganistão, segundo informou um porta-voz militar americano, neste sábado. Três soldados morreram em combate no território de Pech, província de Kunar, afirmou o coronel Tom Collins. O quarto soldado morreu junto com um efetivo militar afegão durante "um combate com um grande contingente da milícia Taleban", na província de Uruzgan, sul do país. No mesmo enfrentamento, três soldados americanos ficaram feridos. Um comunicado da OTAN disse que os soldados da coalizão foram atacados por mais de 100 membros do Taleban. Os soldados atiraram contra os rebeldes e pediram apoio aéreo para deter o ataque, que durou quatro horas. Comandante morto em explosão A explosão de uma mina matou um comandante da polícia local em uma emboscada no sul do Líbano, segundo oficiais locais. O chefe da policia morreu nesta sexta-feira. A explosão aconteceu quando o veículo em que o oficial estava ativou uma mina colocada em uma estrada da província de Cabul, de acordo com Noor Mohamad Patkin, chefe da polícia local. Militantes do Taleban também fizeram um clérigo como refém neste sábado, na província de Kandahar. Mirich Agha foi seqüestrado durante uma emboscada, na qual seu motorista foi morto.