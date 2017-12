Quatro soldados americanos são mortos no Iraque Quatro soldados americanos morreram em dois ataques cometidos em áreas diferentes do oeste do Iraque, informou nesta terça-feira o comando militar americano em comunicado. Segundo a nota, três soldados foram mortos na segunda-feira, na explosão de uma bomba na cidade de Hit, cerca de 200 quilômetros ao noroeste de Bagdá. O quarto soldado norte-americano morreu ontem em conseqüência de graves ferimentos que sofreu em um ataque de rebeldes, enquanto participava de operações de combate na província de Al Anbar, um dos principais feudos da insurgência. Pelo menos 2.254 militares americanos perderam a vida desde o início da invasão do Iraque em 2003.