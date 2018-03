Quatro soldados britânicos ficam feridos em explosão no Iraque Quatro soldados britânicos ficaram levemente feridos hoje devido a uma explosão ocorrida perto de uma base do Reino Unido, próxima à cidade de Basra, no sul do Iraque, informou o Ministério da Defesa do Reino Unido. O incidente ocorreu nas imediações da base militar de Shaibah, a cerca de 30 quilômetros de Basra, indicou uma porta-voz do Ministério, sem dar mais detalhes sobre as causas da explosão. Na base de Shaibah estão posicionados cerca de mil efetivos britânicos, além de pessoal logístico e de apoio.