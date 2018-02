Quatro soldados dos EUA mataram esposas após combate Quatro soldados norte-americanos de elite, da base das Forças Especiais de Fort Bragg e que lutaram no Afeganistão, assassinaram suas mulheres entre 11 de junho e 19 de julho. Dois dos militares se suicidaram em seguida. Três desses militares integravam o comando de elite e tiveram papel determinante na condução dos bombardeios aéreos norte-americanos no Afeganistão. Duas das mulheres foram mortas a tiro, uma estrangulada e a quarta esfaqueada. Embora um porta-voz do Exército diga que ?não há motivos para pensar que se trate de uma questão de estresse, provocado pela missão no Afeganistão?, o Pentágono admite que a longa separação possa ter causado problemas aos militares deslocados para a operação "Liberdade Duradoura" e às suas famílias. A morte das quatro esposas motivou o Exército a reavaliar o seu programa de conselheiros de família. ?Nós vamos avaliar tudo que fazemos?, disse o coronel Jerome Haberek, chefe as unidades de Fort Bragg. Segundo ele, há conselheiros disponíveis nos campos das tropas em operações especiais e os soldados são aconselhados antes de saírem para uma missão e antes de voltarem para casa. Três dos soldados integraram as Forças Especiais norte-americanas que tinham acabado de voltar do Afeganistão. O quarto envolvido pertencia a uma unidade de transporte aéreo e não tinha sido mandado para nenhuma ação. Até esses recentes assassinatos, oficiais disseram que nenhum crime deste tipo foi registrado nos últimos dois anos. A série de mortes começou em 11 de junho quando o sargento Rigoberto Nieves atirou em sua mulher, Teresa, e se matou em seguida, no quarto do casal. Nieves, que tinha voltado do Afeganistão dois dias antes, tinha pedido para se afastar do Exército alegando razões pessoais, disseram oficiais. Na sequência, Jennifer Wright foi estrangulada em 29 de junho. O marido dela, sargento William Wright, registrou queixa de seu desaparecimento dois dias depois. Em 19 de julho, ele levou os investigadores até o corpo de Jennifer, enterrado em uma cova rasa. Wright, que tinha voltado do Afeganistão um mês antes, tinha saído de casa e estava morando no quartel. No mesmo dia da prisão de Wright, o sargento Brandon Floyd matou sua esposa, Andrea, a tiros, e se matou em seguida na casa deles. O Fayetteville Observer reportou que Floyd era membro da Delta Force, a secreta unidade antiterrorista da Fort Bragg. Ele retornou do Afeganistão em janeiro. No quarto caso, o sargento Cedric Ramon Griffin foi acusado de esfaquear a sua ex-mulher, Marilyn, pelo menos 50 vezes, e de ter colocado fogo no corpo dela em 9 de julho. Griffin estava num batalhão de planejamento de engenharia. Fort Bragg é o quartel-general do Exército para soldados das Forças e Operações Especiais. Já enviou centenas de soldados para a luta contra o terrorismo.