Quatro soldados russos morrem em explosão na capital da Chechênia Pelo menos quatro soldados do Ministério do Interior da Rússia morreram nesta quinta-feira em uma explosão que ocorreu em um quartel militar em Grozni, capital da república da Chechênia, informou a Promotoria local. O promotor adjunto da Chechênia, Nikolai Kaluguin, disse à agência "Interfax" que, por enquanto, "não há dados que indiquem que se trata de uma ação proposital ou de um atentado terrorista". "Segundo dados preliminares, no lugar do acidente foi encontrado um projétil que explodiu após ser tocado por um dos soldados", acrescentou uma fonte policial. A Promotoria abriu uma investigação sobre o incidente.