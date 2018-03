Quatro soldados russos morrem na Chechênia Quatro recrutas russos morreram em ataques rebeldes contra posições federais e choques com insurgentes chechenos durante as últimas 24 horas, informou um funcionário do governo neste domingo. Dois soldados morreram e quatro ficaram feridos ontem, quando rebeldes realizaram 10 ataques contra posições russas, informou o governo pró-Rússia da Chechênia. Outros dois morreram e cinco ficaram feridos num confronto com rebeldes nos arredores do vilarejo de Bamut, 60 quilômetros a sudoeste de Grozny, disse uma fonte. Segundo esta fonte, um rebelde morreu no choque.