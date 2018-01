Quatro sul-coreanos encontrados na Antártida Quatro dos oito pesquisadores sul-coreanos que desapareceram na Antártida foram encontrados com vida, informa o governo de Seul, acrescentando que um quinto pode ter morrido. Um grupo de três pesquisadores desapareceu no sábado quando retornava à sua base em um barco inflável, em meio a condições climáticas adversas, informou uma fonte do Ministério de Assuntos Marítimos e Pesqueiros da Coréia do Sul. Outro grupo de cinco pessoas foi em busca dos desaparecidos e também acabou não voltando. Os quatro encontrados hoje faziam parte deste grupo. Os pesquisadores estavam baseados na ilha de Rei George. Tripulantes de barcos da Argentina, do Chile, Uruguai, da China e Rússia procuravam os sul-coreanos desaparecidos, mas seus esforços foram interrompidos pelo mau tempo.